Вести.net: Sony и Facebook не поедут на игровую выставку GDC

В корпорациях Sony и Facebook решили, что здоровье сотрудников должно быть в приоритете, поэтому из-за коронавируса решили не отправлять своих представителей на игровую выставку GDC 2020, запланированную на середину марта.

Предполагалось, что Sony продемонстрирует на этой выставке продолжение The Last of Us и вторую часть самой известной в мире франшизы Final Fantasy VII Remake, а также даст возможность профильным журналистам и блогерам первыми попробовать все эти игры на стендах.

Для Sony это уже не первая игровая выставка, в которой компания отказалась участвовать. До этого производитель Playstation отменил участие в выставке PAX East, которая обычно проходит в конце февраля в Бостоне.

Что же каcается Facebook, то от нее очень ждали рассказа о новинках в области виртуальной реальности. Корпорация Марка Цукерберга хоть и отказалась от своего стенда, но при этом всё еще планирует провести презентацию в рамках конференции - но уже в виде онлайн-трансляции.