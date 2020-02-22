Клебо выиграл спринт на "Ски туре". Большунов не участвовал в финале

В норвежском Тронхейме состоялась спринтерская гонка пятого этапа "Ски Тура" по лыжным гонкам. Ее победителем стал норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Он преодолел дистанцию в полтора километра за 2 минуты 52,07 секунды.

Следом за Клебо финишную черту пересек еще один представитель Норвегии Пол Голберг (+1,2 секунды), а третье место оставил за собой еще один норвежец Эрик Вальнес, финишировавший спустя 1,6 секунды после Клебо.

В финале не было российских лыжников. Александр Большунов – лидер общего зачета Кубка мира, как и Глеб Ретивых, завершили свои выступления на стадии полуфинала.