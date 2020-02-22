Самоходки и гаубицы: в Крыму прошли артиллерийские учения

Министерство обороны России в субботу сообщило об артиллерийских учениях, проведенных на военном полигоне "Опук"​​​ на востоке Крыма. В боевых стрельбах участвовали более 30 самоходных артиллерийских установок "Нона2С9" и 122-мм гаубиц Д-30. Военнослужащие Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения выпустили свыше 300 артиллерийских боеприпасов, пишет РИА Новости.

Как рассказали в военном ведомстве, артиллеристы тренировались в применении радиолокационной, оптико-электронной и звуковой артиллерийской разведки. Использование этих средств позволяет оперативно вносить корректировки в ведение огня.

"Все работает на концепцию разведывательно-огневого контура – артиллерия работает снайперски точно", - отметили в министерстве.

Важной частью учений также стала отработка навыков контрбатарейной борьбы.