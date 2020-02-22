Сирия будет сбивать все самолеты-нарушители

При незаконном вторжении в воздушное пространство Сирии расчеты ПВО будут стрелять на поражение. Такое заявление распространили вооруженные силы страны, передает РИА Новости.

Любые самолеты будут расцениваться как вражеская боевая цель и уничтожаться. Любое нарушение воздушного пространства – это внешняя агрессия, и силы ПВО будут противостоять ей всеми возможными способами, говорится в сообщении.