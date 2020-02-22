Тема:

Конфликт в Сирии 23 минуты назад

22 февраля 202017:50

Сирия будет сбивать все самолеты-нарушители

При незаконном вторжении в воздушное пространство Сирии расчеты ПВО будут стрелять на поражение. Такое заявление распространили вооруженные силы страны, передает РИА Новости.

Любые самолеты будут расцениваться как вражеская боевая цель и уничтожаться. Любое нарушение воздушного пространства – это внешняя агрессия, и силы ПВО будут противостоять ей всеми возможными способами, говорится в сообщении.

Ранее по теме

Сейчас

18:05

Российские биатлонисты после обысков стали четвертыми в эстафете чемпионата мира

17:39

Сирия будет сбивать все самолеты-нарушители

17:12

У покинувшей Diamond Princess японки диагностирован коронавирус

16:53

Эрдоган обосновал происходящее в Ливии и Сирии

15:46

Россия не собирается мириться с сирийскими террористами

15:10

Песков "никогда не слышал" о президентских поручениях по ВИЧ

15:00

СМС с угрозами: российский суд впервые отстранил от работы главу коллекторской фирмы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Сирия будет сбивать все самолеты-нарушители

Сирия будет сбивать все самолеты-нарушители

18 минут назад
НОК наотрез отказался комментировать обыски российских биатлонистов

НОК наотрез отказался комментировать обыски российских биатлонистов

1 час назад
Песков "никогда не слышал" о президентских поручениях по ВИЧ

Песков "никогда не слышал" о президентских поручениях по ВИЧ

2 часа назад
Невыдача виз США и саммит "пятерки": комментарии замглавы МИД РФ

Невыдача виз США и саммит "пятерки": комментарии замглавы МИД РФ

1 час назад

Трансляции

Завтра, 23 февраля

16:00

Выступление Владимира Путина на вечере в честь Дня защитника Отечества
21:00

Салют в честь Дня защитника Отечества
Все трансляции
В Оренбурге подростки насмерть забили взрослого мужчину. Видео

В Оренбурге подростки насмерть забили взрослого мужчину. Видео

46 минут назад
Тернопольский губернатор уволен после скандала с эвакуацией украинцев из Китая

Тернопольский губернатор уволен после скандала с эвакуацией украинцев из Китая

1 час назад
Забрали винтовки и гаджеты: к российским биатлонистам пришли с обысками, пока они спали

Забрали винтовки и гаджеты: к российским биатлонистам пришли с обысками, пока они спали

3 часа назад
Отработка ядерного удара по России: США затеяли опасную игру

Отработка ядерного удара по России: США затеяли опасную игру

2 часа назад
Офис Зеленского ответил Путину

Офис Зеленского ответил Путину

3 часа назад
СМС с угрозами: российский суд впервые отстранил от работы главу коллекторской фирмы

СМС с угрозами: российский суд впервые отстранил от работы главу коллекторской фирмы

2 часа назад
МИД России изучит решение арбитража в Гааге по претензиям Украины

МИД России изучит решение арбитража в Гааге по претензиям Украины

6 часов назад
Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе

Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе

1 час назад
Федор Бондарчук и Александр Петров произвели вбрасывание в матче "Авангард" – "Йокерит"

Федор Бондарчук и Александр Петров произвели вбрасывание в матче "Авангард" – "Йокерит"

21 час назад
Праздничный концерт, шоу и фильмы: выходные с телеканалом "Россия 1"

Праздничный концерт, шоу и фильмы: выходные с телеканалом "Россия 1"

21.02.2020 12:40
Телеканал "Россия 24" перечислит имена погибших на войне

Телеканал "Россия 24" перечислит имена погибших на войне

19.02.2020 15:12
Самоходки и гаубицы: в Крыму прошли артиллерийские учения

Самоходки и гаубицы: в Крыму прошли артиллерийские учения

13 минут назад
МВД Германии о расстреле в Ханау: нужно менять правила

МВД Германии о расстреле в Ханау: нужно менять правила

25 минут назад
Клебо выиграл спринт на "Ски туре". Большунов не участвовал в финале

Клебо выиграл спринт на "Ски туре". Большунов не участвовал в финале

28 минут назад
Кузнецова уточнила, что с мальчиком, в колени которого вросла гречка

Кузнецова уточнила, что с мальчиком, в колени которого вросла гречка

37 минут назад
У покинувшей Diamond Princess японки диагностирован коронавирус

У покинувшей Diamond Princess японки диагностирован коронавирус

40 минут назад
"Сельта" со Смоловым покинула зоны вылета чемпионата Испании

"Сельта" со Смоловым покинула зоны вылета чемпионата Испании

42 минуты назад
Вести.net: Sony и Facebook не поедут на игровую выставку GDC

Вести.net: Sony и Facebook не поедут на игровую выставку GDC

50 минут назад
Эрдоган обосновал происходящее в Ливии и Сирии

Эрдоган обосновал происходящее в Ливии и Сирии

53 минуты назад
Касаткина пробилась в основную сетку турнира в Дохе

Касаткина пробилась в основную сетку турнира в Дохе

1 час назад
Лидера "желтых жилетов" Друэ вывели из выставочного центра, куда приехал Макрон

Лидера "желтых жилетов" Друэ вывели из выставочного центра, куда приехал Макрон

1 час назад
В Москве перевернувший грузовик со строительным мусором раздавил такси. Видео

В Москве перевернувший грузовик со строительным мусором раздавил такси. Видео

1 час назад
Иронично: стали известны детали производства бланков новых британских паспортов

Иронично: стали известны детали производства бланков новых британских паспортов

1 час назад
Россия не собирается мириться с сирийскими террористами

Россия не собирается мириться с сирийскими террористами

2 часа назад
Арбитры подверглись нападению после матча баскетбольной Евролиги

Арбитры подверглись нападению после матча баскетбольной Евролиги

2 часа назад
На Украине педиатру грозит суд за русский язык

На Украине педиатру грозит суд за русский язык

2 часа назад
Коронавирус: ВОЗ обеспокоена отсутствием "четкой эпидемиологической связи"

Коронавирус: ВОЗ обеспокоена отсутствием "четкой эпидемиологической связи"

2 часа назад
СК опубликовал видео из разрушенной квартиры в Азове, где погибли два человека

СК опубликовал видео из разрушенной квартиры в Азове, где погибли два человека

2 часа назад
Биатлон. Норвегия выиграла женскую эстафету чемпионата мира, Россия – восьмая

Биатлон. Норвегия выиграла женскую эстафету чемпионата мира, Россия – восьмая

2 часа назад
Отключен реактор старейшей французской АЭС

Отключен реактор старейшей французской АЭС

2 часа назад
"Прокладка" между Церковью и государством не нужна, считает митрополит Иларион

"Прокладка" между Церковью и государством не нужна, считает митрополит Иларион

2 часа назад
В Армавире неадекватный мужчина перекрыл проезд и угрожал водителю пистолетом. Видео

В Армавире неадекватный мужчина перекрыл проезд и угрожал водителю пистолетом. Видео

2 часа назад
ФК "Сочи" официально подтвердил трансфер чемпиона мира

ФК "Сочи" официально подтвердил трансфер чемпиона мира

3 часа назад
Водитель фуры устроил заезд по "встречке" и ДТП на трассе в Петербурге. Видео

Водитель фуры устроил заезд по "встречке" и ДТП на трассе в Петербурге. Видео

3 часа назад
Кравчук не поверил, что пенсии могут снизиться

Кравчук не поверил, что пенсии могут снизиться

4 часа назад
Рядом была стая собак: покусанный труп женщины нашли во дворе дома

Рядом была стая собак: покусанный труп женщины нашли во дворе дома

4 часа назад
Мужчина попытался провезти на Украину 6 тысяч долларов за 5 тысяч рублей

Мужчина попытался провезти на Украину 6 тысяч долларов за 5 тысяч рублей

4 часа назад
Отец оставил дочь в аэропорту, после того как ее не выпустили за границу

Отец оставил дочь в аэропорту, после того как ее не выпустили за границу

5 часов назад
Скабеева прокомментировала заявление Зеленского о беспорядках в Санжарах

Скабеева прокомментировала заявление Зеленского о беспорядках в Санжарах

5 часов назад
В Сарове легковушка устроила ДТП с грузовиком из военной колонны. Видео

В Сарове легковушка устроила ДТП с грузовиком из военной колонны. Видео

5 часов назад
В Мурманской области подросток избил ребенка и закопал в снегу, посчитав мертвым

В Мурманской области подросток избил ребенка и закопал в снегу, посчитав мертвым

6 часов назад
Женщина, выгуливавшая собаку, провалилась под лед на Москве-реке

Женщина, выгуливавшая собаку, провалилась под лед на Москве-реке

6 часов назад
Правительство одобрило поправки в УПК по делам о сбыте наркотиков

Правительство одобрило поправки в УПК по делам о сбыте наркотиков

8 часов назад
Apple запатентовала полностью стеклянный айфон

Apple запатентовала полностью стеклянный айфон

9 часов назад
В США не могут определиться, кого поддерживает Россия в предвыборной гонке

В США не могут определиться, кого поддерживает Россия в предвыборной гонке

10 часов назад
Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

19.02.2020 08:42

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку