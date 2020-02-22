Ветеринары уточнили, могут ли домашние животные заразить хозяев коронавирусом

В Китае из-за вынужденной госпитализации людей брошенными оказались домашние животные. Но кто-то и сознательно избавляется от питомцев, полагая, что они — переносчики коронавируса. Кто и как спасает кошек и собак от голодной смерти?

Каждое утро Ду Фан начинает с поиска домашних животных, которым срочно нужна помощь. После того как тысячи жителей Уханя оказались в больницах с коронавирусом, их питомцы остались заперты в квартирах и теперь тоже на грани жизни и смерти.

Спасательные операции волонтеры уханьского Центра защиты животных проводят во всех районах. И хорошо, если удалось раздобыть ключ. Но как попасть в квартиру, когда весь город на карантине и перемещаться запрещено? Иногда коммунальные службы соглашаются взломать замки.

За день Е Цзиляню удается объехать не больше 60 адресов. А в списке — и это те хозяева, которые смогли выйти на связь, — 700. При этом без присмотра — подсчитали зоозащитники — в Ухане сейчас от 30 до 50 тысяч истощенных домашних животных.

Теперь морская свинка Сяосан сыт. Перед дверью на ужин оставили капусту. Каждый день волонтеры развозят до 200 килограммов корма. Но помочь успевают не всем.

Что будет с животными-беглецами, лучше не представлять. После того как стало известно, что источником заражения коронавирусом могли быть дикие животные — панголины и летучие мыши, которых продавали на местном рынке, — местные власти в некоторых китайских провинциях потребовали отлавливать всех подряд: и кошек, и собак. А ведь Всемирная организация здравоохранения за домашних любимцев уже вступилась.

В пекинских ветклиниках уже устали опровергать слухи, что домашние питомцы могут стать источником распространения вируса. Да, животные тоже болеют, но смертельную заразу человеку не передают.

Доктор Гун Хаохань показывает, как правильно обрабатывать собакам лапы после каждой прогулки. Личная гигиена в условиях эпидемии обязательна не только для человека. Вот и в зоомагазине дезинфицирующие растворы — хит продаж. А еще защитные маски. Но и их, несмотря на кусающуюся цену, в пересчете на рубли — это около пятисот, не найти.

Впрочем, на противоэпидемическую зоомоду ветеринары смотрят скептически. "Вы, конечно, можете надеть маску своей собаке, но только если она будет не против. А вообще это для нее большой стресс. И делаете ли вы этим ей лучше?" – сказал один из ветеринаров.

Свой вклад в борьбу с эпидемией животные тоже внесли. В лабораториях, где создается вакцина против коронавируса, уже приступили к испытаниям на мышах.