Гонка на собачьих упряжках: не просто праздник, а бренд Камчатки

На Камчатке — легкий мороз и яркое солнце. Потому в биатлонном комплексе имени Фатьянова точно по расписанию началась традиционная гонка на собачьих упряжках "Берингия".

Центральные герои праздника и главная надежда каюров — камчатские ездовые, сибирские хаски и норвежские метисы. Открытый чемпионат края по ездовому спорту "Берингия" не просто спортивный праздник, а настоящий бренд Камчатки. Ежегодно он собирает тысячи зрителей. В прошлом году "Берингия" вошла в ТОП-200 лучших событий года в России.

На старт вышли тридцать три каюра из разных районов Камчатки, Москвы и даже из Франции. Заезд на дистанции десять километров. Для гостей праздника подготовили десятки фотозон и этнических площадок.

Тридцать лет назад журнал "Северные просторы" выступил с идеей о проведении гонок на собачьих упряжках на Камчатке. Так появилась единственная в мире гонка, которая до сих пор успешно сохраняет традиционный национальный уклад коренных народов Севера.

Каюрам предстоит пройти больше тысячи километров. Впереди еще несколько этапов гонки.