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Конфликт в Сирии 12 минут назад

22 февраля 202018:15

Разрыв снаряда: турецкий военный убит в Идлибе

В провинции Идлиб погиб турецкий военнослужащий, попавший под обстрел сирийских правительственных сил. Один из выпущенных снарядов разорвался прямо рядом с ним, передает ТАСС.

Ситуация в Идлибе резко обострилась в начале февраля, после того как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины. Террористы ответили новыми атаками, в результате которых погибли российские и турецкие военные специалисты. Сирийская армия 5 февраля взяла под контроль город Саракиб.

Утром 11 февраля силы сирийской оппозиции при поддержке Турции начали масштабные атаки против сирийских войск на Саракиб и еще один населенный пункт — Нейраб. Эти атаки отразили отряды сирийской армии.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия никогда не смирится с присутствием в сирийской провинции Идлиб террористов, с которыми никто не заключал перемирия. В субботу, 22 февраля, ситуацию в Идлибской зоне деэскалации обсудили по телефону главы Минобороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар.

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