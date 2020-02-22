Разрыв снаряда: турецкий военный убит в Идлибе

В провинции Идлиб погиб турецкий военнослужащий, попавший под обстрел сирийских правительственных сил. Один из выпущенных снарядов разорвался прямо рядом с ним, передает ТАСС.

Ситуация в Идлибе резко обострилась в начале февраля, после того как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины. Террористы ответили новыми атаками, в результате которых погибли российские и турецкие военные специалисты. Сирийская армия 5 февраля взяла под контроль город Саракиб.

Утром 11 февраля силы сирийской оппозиции при поддержке Турции начали масштабные атаки против сирийских войск на Саракиб и еще один населенный пункт — Нейраб. Эти атаки отразили отряды сирийской армии.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия никогда не смирится с присутствием в сирийской провинции Идлиб террористов, с которыми никто не заключал перемирия. В субботу, 22 февраля, ситуацию в Идлибской зоне деэскалации обсудили по телефону главы Минобороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар.