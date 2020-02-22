Российские биатлонисты после обысков стали четвертыми в эстафете чемпионата мира

Мужская сборная России по биатлону завершила эстафету чемпионата мира в итальянском Антхольце на четвертой строчке. Каждый из спортсменов преодолел по 7,5 километра. Россияне финишировали спустя 1 минуту 44 секунды после победивших французов.

За сборную России выступали Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов. Совместными усилиями россияне избежали штрафных кругов, но на огневых рубежах нашими спортсменами было допущено девять промахов. Примечательно, что Логинов вырвал четвертую строчку уже перед финишной прямой, изящно обойдя своего словенского соперника на повороте.

Победное время принадлежит Франции, биатлонисты которой преодолели расстояние за 1 час 12 минут 35,9 секунды (0 кругов + 4 патрона). Вторыми стали спортсмены Норвегии (+21,5 секунды / 1 круг + 12 доппатронов). Замкнули тройку немцы (+36,2 секунды / 1 круг + 12 патронов).

Напомним, что за несколько часов до мужской эстафеты в гостиничный номер Логинова и Гараничева ворвалась полиция, начавшая обыск. Карабинеров интересовали личные вещи Логинова, часть из которых и была изъята.