Медики в тупике: старушка "воскресла", когда ей вырыли могилу

В Винницкой области Украины "воскресла" 83-летняя бабушка. Она не подавала признаков жизни в течение десяти часов, врачи констатировали смерть. Женщина очнулась после того, когда ей выкопали могилу. Медики такое "воскрешение" объяснить не могут.

Как рассказали родственники бабушки, Ксении Дидух, ей стало плохо, вызвали скорую. Приехавшие по вызову медики зафиксировали отсутствие пульса и "прямую линию на кардиограмме". Семья стала готовиться к похоронам, заказала отпевание, поминальный обед.

Но через десять часов скорую пришлось вызывать снова. Оказалось, что бабушка дышит. Ее отвезли в реанимацию. Сейчас пенсионерка в сознании, общается с врачами и журналистами. Приготовленную для нее могилу закопали, пишет РИА Новости.

Местный священник называет случившееся настоящим чудом, врачи признаются, что у них объяснений нет. Заместитель главврача Винницкой районной больницы Татьяна Катилова сказала, что за 20 лет работы терапевтом подобных случаев у нее не было. Медик предположила, что человеческий организм изучен не до конца и он имеет скрытые резервы.