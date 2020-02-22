Логинов задумался о завершении карьеры из-за постоянных нападок

Российский биатлонист Александр Логинов после эстафеты на чемпионате мира в итальянском Антхольце признался – он рассматривает вариант с завершением спортивной карьеры. 28-летний россиянин заявил, что устал от непрекращающихся нападок.

Накануне в субботу ранним утром за несколько часов до старта российских биатлонистов в эстафете в гостиничный номер Логинова и Евгения Гараничева пришла полиция. Представители органов разбудили спящих спортсменов. Те начали обыскивать помещение и изымать личные вещи Логинова.

Несмотря на утреннее происшествие Логинов не стал отказываться от участия в гонке и помог сборной России финишировать на четвертом месте.



"Сейчас я уже ничему не удивлюсь. Видимо, такими действиями действительно пытаются ускорить процесс завершения моей спортивной карьеры, — заявил Логинов, слова которого приводит ТАСС. – Если всем от этого будет лучше, значит, вскоре надо будет так и сделать. Я не молодею. Может, кому-то от этого станет комфортней".

"Я никогда не скрывался. Пусть проверяют хоть каждый день, только зачем надо было отнимать мой телефон? Для меня это самая больная тема. Я не могу пообщаться ни с семьей, ни с близкими. Я даже в системе ADAMS не могу заполнить информацию о своем местоположении".

Напомним, что одной из причин обысков номера и личного автомобиля Логинова стало его антидопинговая история. Логинов вновь попал под подозрение о нарушении антидопинговых правил, хотя доказательств его вины нет, полиция при обыске ему ничего не предъявила.