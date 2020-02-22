Из-за угрозы наводнения в Питере закрыли дамбу

В дельте Невы (Санкт-Петербург) возможен подъем воды до критических значений, затворы Комплекса защитных сооружений закрыты.

В ночь на 23 февраля в Северной столице усилится ветер до 25-28 метров в секунду, пойдет снег с дождем. Есть угроза подъема уровня воды в устье реки Невы выше 161 сантиметра.

Предварительно изоляция акватории продлится до 9 утра 23 февраля, передает РИА Новости.