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Ситуация на Украине 10 минут назад

22 февраля 202019:49

В Одессе осквернили "Крылья Победы"

фото: Википедия

Одесскую стелу "Крылья Победы" вандалы разрисовали цветными красками. Расписаны и гранитные тумбы с именами воинов-освободителей.

Полиция ищет правонарушителей, передает РИА Новости.

Мемориал был возведен на площади 10-го апреля к 40-летию освобождения Одессы от немецких войск в 1984 году.

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