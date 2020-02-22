В Одессе осквернили "Крылья Победы"

Одесскую стелу "Крылья Победы" вандалы разрисовали цветными красками. Расписаны и гранитные тумбы с именами воинов-освободителей.

Полиция ищет правонарушителей, передает РИА Новости.

Мемориал был возведен на площади 10-го апреля к 40-летию освобождения Одессы от немецких войск в 1984 году.