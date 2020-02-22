"Челси" выиграл у "Тоттенхэма" лондонское дерби

Лондонский "Челси" одержал победу в матче 27 тура английской премьер-лиги над соседями из "Тоттенхэм Хотспур". Встреча проходила на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилась минимальной победой синих со счетом 2:1.

Футболисты "Челси" не дали "шпорам" возможности побывать в роли ведущей команды, дважды подряд поразив ворота соперника. На 15 и 48 минуте забитыми голами отличались Оливье Жиру и Маркос Алонсо. Подопечные Жозе Моуриньо отквитали один гол уже в концовке благодаря автоголу игрока синих Антонио Рюдигера.

Благодаря победе над одним из конкурентов "Челси" набрал 44 очка, и укрепил свои позиции по отношению к "Тоттенхэму", оставшемуся с 40 очками. Синие идут четвертыми в таблице АПЛ, "Шпоры" – пятыми.