"Лидеры России": каждый участник мечтает совершить прорыв

Те, кто борются за право занять престижную должность в системе госуправления, участвуют в Москве в полуфинале конкурса управленцев "Лидеры России". Теперь — по Центральному федеральному округу.

Запереть 500 лидеров в одном помещении — и вот уже гул как на стадионе, а воздух буквально искрится от идей. Им поставили жесткие ограничения по бюджету и времени. За двадцать минут, например, нужно представить полноценный проект "Умный город". Но и претенденты не просто так носят свои галстуки. Из восьмидесяти тысяч заявок до очного этапа добрались меньше тысячи. Последняя коварная проверка — на месте.

Ставки, конечно, куда выше, чем объявленный миллион рублей на обучение. В Курской области, например, победитель прошлого года уже занял кресле вице-губернатора.

"Скажу честно, больше полугода я искал человека на эту позицию. Работал с федеральным министерством, на территории субъекта Российской Федерации. Победитель конкурса "Лидеры России" является моим заместителем, вице-губернатор, который отвечает не только за цифровое развитие, реализацию национального проекта, но и за достаточно широкий круг полномочий", — сказал Роман Старовойт, губернатор Курской области.

Ансар Жалялов — директор биотехнологической компании — живет на два дома — в Москве и Калифорнии, разрабатывает устройство, которое анализирует кровь с помощью искусственного интеллекта.

- Например, вы выиграете конкурс и вам предложат должность где-нибудь в госструктурах России. Из Калифорнии уедете?

- Если буду видеть, что моя польза в новой позиции больше, чем в текущей, то без проблем, — признался Жалялов.

Сергей Садовский, выпускник МФТИ, с собой привез "умное" кресло. На кофе-брейке делает всем желающим медицинского уровня электрокардиограмму. По результатам ясно, какие у "лидеров" нагрузки.

Сергей Осипов, инженер из "Роснефти" надеется, что не только покажет себя как управленец, но и найдет на конкурсе свою любовь.

Анастасия Дегтярева, математик из Ростехнадзора, уже нашла свою любовь и родила троих детей. Четвертый скоро родится. А пока мама ищет лучшие управленческие решения.

"Мотивация — это самое важное. Много люди на госслужбе обладают знаниями, но не хотят ими делиться. И вот этих людей надо раскрывать", — считает Анастасия.

Практически каждый участник мечтает совершить прорыв и готов учиться. Вот так выглядит коллективный портрет "Лидеров России". В перерыве им предложили взять нитки и отметить ключевые вехи своего пути. Большая часть занимается средним и малым бизнесом. Участники хотят приносить пользу, им близок демократический стиль правления, интересуются бизнесом и торговлей, причем в масштабах всей страны. В разделе "Я приехал на конкурс, чтобы..." только один человек выбрал пункт "сам пока не знаю".