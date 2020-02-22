Ученые рассказали о маршрутах распространения коронавируса

Ученые КНР пришли к выводу, что передача нового типа коронавируса COVID-2019 от человека к человеку началась еще в ноябре или начале декабря прошлого года, и на рынок морепродуктов "Хуанань" в Ухане вирус попал из другого места. После этого он быстро распространился и на самом рынке, и за его пределы.

Специалисты проанализировали геномные данные 93 образцов нового типа коронавируса, собранные в 12 странах на четырех континентах, а также источники заражения и пути распространения. В результате было установлено, что заразить кого-то на рынке "Хуанань" мог некий "нулевой пациент". Таким образом, их выводы подтвердили теорию, что рынок не был источником коронавируса.

Кроме того, ученые утверждают, что болезнь распространялась как минимум по трем маршрутам, пишет РИА Новости.

Удалось установить также, что напрямую с Уханем связаны в основном случаи заражения в других девяти провинциях Китая и одиннадцати странах. При этом в провинции Гуандун выявлены три возможных источника заражения, в Чунцине и на Тайване — еще два. В то же время доказано, что у пациентов из Австралии, Франции, Японии и США было как минимум два источника заражения.

На данный момент в Китае число заболевших приближается к 78 тысячам, погибших уже 2360. По оценкам экспертов, экономика КНР может потерять 60 миллиардов долларов, общие же потери мирового рынка могут вырасти до 500 миллиардов долларов.