История с мистикой: завершились съемки "Сердца Пармы"

В полях Подмосковья завершились съемки исторической драмы "Сердце Пармы" по роману Алексея Иванова, того самого, кто написал "Географ глобус пропил" и "Ненастье".

Над деревней Щеголево в Подмосковье поднялся дым. Горит древний город. Но это мы знаем, что это Московская область. По фильму здесь Усть-Вымь — первое православное поселение на языческой земле Парме, в Пермском крае. XV век. Роман Алексея Иванова, он же — автор "Золота бунта", "Географ глобус пропил", "Тобол" . И вот – "Сердце Пармы". Вогулы сжигают деревянный собор, где укрывались русские поселенцы.

Но это — лишь пролог. Из пожара выбрались двое детей. Он — князь, она — ведьма-ламия. История с мистикой. Как это бывает в кино, начало снимают в конце. Финальный съемочный день. Режиссер Антон Мегердичев, он же снимал "Движение вверх", заметно уставший. Но прямо говорит: доволен.

"Мне кажется, такого кино не так много. Помимо того что оно развлечет вас, я вас уверяю, оно заставит вас о многом задуматься: о своей истории и вообще о человеке. Это не так часто бывает", — отметил Мегердичев.

Осваивать пермские земли довелось не только в 1470-х, но и в 2019-м. Строить масштабные декорации на берегах Усьвы и Вишеры. Пусть не ратные, но киноподвиги на пермской земле. А тогда продвижение Московии на восток — один из этапов "собирания земель великим князем Московским Иваном Третьим. Здесь он — Федор Бондарчук.

"Смыслы, тексты и партнеры. Много времени посвятили этому. А потом, когда ты облачаешься во все костюмы роскошные, тоже отдельные разговоры по поводу художников по костюмам и вообще художников-постановщиков, реквизит, это все невероятно убедительно. Но в этом сложно просто играть, у тебя много килограммов одежды, плюс грим", — рассказал Бондарчук.

Александр Кузнецов — молодой князь Михаил Пермский. И у него в руках судьба земли, и он в руках этой судьбы.

"Я особо не путешествовал по России. Только всегда по съемкам. Здесь не был. Это очень хорошие локации для съемки. Нет, здесь очень клево. Я немножко инфантильный. Мне нравится, как ребенку. Я прямо начинаю серьезно в это верить. И я могу стоять и расплакаться, что я действительно рыцарь, сейчас битва будет", — признался Кузнецов.

Евгений Миронов – креститель. "Он разный, потому что разные задачи. Сначала он приезжает с такой любовью из Москвы. А когда он сталкивается с тем, что он видит, он понимает, что здесь надо суровой рукой и достаточно жестко действовать, что он и пытается сделать. У него не получается. Дело не в том, что нужно было обратить язычников в православную веру . Он объясняет, строит храмы, училища. Такая серьезная просветительская деятельность христианская. Там еще междоусобица и огромное количество конфликтов", — поделился Евгений Миронов.

Помощник президента Владимир Мединский — на съемочной площадке.. Скоро декорации уберут, уедут актеры, а тут XV век и окровавленный Сергей Пускепалис.

Продюсеры говорят: это у актеров финальный съемочный день, а фильм еще готовить и готовить.

Торговые ряды в городище XV века опустели. Здесь, как говорят, Мамай прошел. Так оно и было. Город разграблен. Здесь нагоняют жути ватные актеры. А сейчас мы оказались во дворе зажиточного дома. Он, правда, тоже опустел.

Но главная работа — актеров, операторов, съемочной группы — позади. Теперь будем ждать когда, мы, зрители, увидим "Сердце Пармы".