Первый чемпионат Лиги боевого самбо: за поединками наблюдал президент

В Сочи прошел первый в истории международный форум Лиги боевого самбо. Это самооборона без оружия.

Арена "Ледяной куб", где в 2015-м проходил чемпионат мира по керлингу, встречает болельщиков самбо. И, похоже, теперь здесь чемпионаты будут проходить постоянно. Старт первому турниру дает президент России.

Владимир Путин наблюдает за поединками по самбо каждый год. При этом взглядом профессионала. У президента — разряд мастера спорта по дзюдо, девятый дар в тхэквондо. На ковре — 14 сильнейших спортсменов-юниоров, призеры первенств России. Это первый в истории чемпионат Лиги боевого самбо.

В отличие от спортивного самбо в боевом все жестче. Разрешены не только броски, но и удары. Но важный принцип новой лиги "лежачего не бьют" в отличие от боев ММА в самбо будет соблюдаться неукоснительно.

Первый в истории чемпионат проводится в год 75-летия Победы и накануне 23 февраля. Эти день и год станут датой рождения новой лиги.

Декларацию подписали в Сочи, приехали представители более чем 10 национальных федераций по самбо. Вот, например, колумбийская довольно молодая, ей 16 лет всего. Но если брать шире, то в Панамериканских чемпионатах турниры по самбо проводились еще в 70-х годах.

"Самбо впитало в себя различные виды азиатских боевых искусств, которые имеют свою философию. Но и у самбо есть своя философия", — сказал Омар Лопера, президент Федерации самбо Колумбии.

Самбо считается молодым видом единоборств — официальная дата его рождения — 1938 год. Впрочем, все начало складываться еще в 20-х годах. И в этом смысле самбо не сильно моложе того же дзюдо, которое появилось всего лет на 40 раньше в Японии.

Создателями самбо считаются трое: Виктор Спиридонов, Анатолий Харлампиев, Василий Ощепков. Они в раннем Советском Союзе стали популяризировать восточные единоборства. Ощепков вообще свои навыки приобрел не где-нибудь, а в Токио, учился у создателя дзюдо Кано Дзигоро.

Поначалу самбо было оружием, почти секретным, которому обучали бойцов Красной Армии и сотрудников НКВД. Тренировка десантников, 1942 год. А после войны борьба шагнула в массы, обрела всемирную известность. В 1972 году в Риге прошел первый чемпионат Европы.

Примерно в это время первые серьезные результаты в самбо и дзюдо показывает Владимир Путин. Его тогдашний спарринг-партнер Аркадий Ротенберг вспоминает: у будущего президента было несколько опасных приемов.

"У него были коронные приемы, которые он делал лучше всего. Передняя подножка и еще ряд таких действий. Конечно, если расслабился и дал ему захват, то он мог бросить. В этом опасность и заключалась", — рассказал Ротенберг.

А в 80-м самбо должны были включить в постоянную олимпийскую программу, но не включили. Впрочем, это все связано было с событиями в Афганистане, из-за чего и Олимпиаду в Москве бойкотировали 65 стран. Вопрос с олимпийским статусом самбо был отложен. На очень длительный срок. Сейчас самбо получило признание Международного олимпийского комитета.

Первый в истории чемпионат Лиги боевого самбо проходит в арене "Ледяной куб" в Олимпийском парке. К 2022 году спортивный объект реконструируют. Он превратится в комплекс Академии единоборств, где будут проходить соревнования по самбо и дзюдо.