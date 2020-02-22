Александр Логинов назвал обвинения, выдвинутые IBU в адрес Касперовича голословными

Чемпион мира в спринтерской гонке российский биатлонист Александр Логинов назвал голословными обвинения Международного союза биатлонистов (IBU) в адрес его тренера Александра Касперовича. Спортсмен высказал свое мнение после завершения эстафеты на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

"Я не собирался отказываться от эстафеты. Мне нечего стыдиться: я ничего не употреблял, даже мысли такой не было. Я презираю все это. Да и такое невозможно, когда нас обвиняют со всех сторон? Даже думать об этом противно", — приводит слова Логинова РИА Новости.

Биатлонист рассказал, почему Касперович оказался без своей аккредитации на мировом первенстве. Тренер помогал Логинову при подготовке к чемпионату мира. "Он был со мной на сборе в Риднау, где решал организационные вопросы. Он хотел поддержать меня во время гонки, поэтому он и взял не свою аккредитацию. IBU предположил, что Каперович скрывается под чужой фамилией и что по этой причине мое успешное выступление вызывает вопросы. Но это голословные предположения. Как можно было на основании этого выстроить цепочку, будто я с помощью Касперовича пытаюсь кого-то обмануть"?