Опровергнута новость о трех тысячах тонн золота

Геологическая служба Индии опровергла сообщения журналистов о том, что в штате Уттар-Прадеш обнаружено месторождение золота, запасы которого оцениваются в более чем три тысячи тонн драгоценного металла.

"Геологическая служба не находила такого огромного количества ресурса в месторождениях золота в районе Сонбхадра, Уттар-Прадеш", — приводит выдержки из заявления службы РИА Новости.

Геологи провели в этом округе разведочные работы, и выяснили, что там находится более 52 тысяч тонн золотоносной породы. По предварительным данным, в одной тонне породы находится примерно 3,03 грамма золота. Таким образом, заявило ведомство, на этом месторождении можно найти не более 160 килограммов золота, а никак не 3350 тонн, как было заявлено в СМИ.

Для сравнения, по данным Всемирного золотого совета, золотой запас Индии составляет 626 тонн.