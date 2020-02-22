Умер бывший футболист ЦСКА Марьян Плахетко

В Москве скончался в возрасте 74 лет скончался бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Марьян Плахетко. О смерти ветерана советского футбола сообщил сайт РФС.

Марьян Плахетко начинал карьеру в львовских "Карпатах". С 1968 по 1976 год он выступал за ЦСКА, в составе которого он стал чемпионом СССР 1970 года. С 1976 по 1980 Марьян Иванович играл в чемпионате ГДР за местный "Мотор". На счету Плазетко два матча за сборную СССР.

После завершения карьеры Марьян Иванович занимал различные посты в ЦСКА и московском "Торпедо". Также Плахетко трудился в Спорткомитете МО СССР и России.