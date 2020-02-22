Побои или поборы? История матери-одиночки с двумя детьми

Историю матери-одиночки Лилианы Колосовой из Кировской области бурно обсуждают в соцсетях. Женщина считает, что у нее отобрали сына из-за жалоб на поборы в школе.

Она воспитывает двух сыновей. К несчастью, из-за травмы в родах старший Степа остался инвалидом. Восьмилетний Андрюша – третьеклассник. Он радует маму и ходит в школу №1 в Яранске.

Женщина пожаловалась, что в прошлом году с родителей собирали деньги на форму, тетради. Взносы якобы добровольные. Но на деле выходило иначе. До 1900 рублей стоили тетради, форма обходилась в 2000 рублей, еще просили скинуться на ремонт в классе. А в Яранске зарплаты по 10-11 тысяч рублей, для многих семей такие взносы — ощутимый удар по бюджету! И люди, конечно, были недовольны.

Колосова решила писать наверх. Из прокуратуры Яранского района, по ее словам, ответ пришел неутешительный, факт незаконного сбора средств не подтвердился. А вот в Минпросвещения ответили, что образовательные услуги финансируются из бюджета, так что сборы противоречат законам РФ. И Лилиана снова обратилась в прокуратуру, директору вынесли представление. Да и еще выявились нарушения. Деньги ей вернули, и тут началось.

В начале апреля к Колосовым постучалась полиция. С обвинениями в истязании ребенка! По материалам дела, синяки и кровоподтеки, обнаруженные на теле мальчика, появились от ударов рукой, ремнем и даже металлическим прутом. По словам матери, Андрюшу куда-то водили. И он там подписал бумаги. Но на суде дать показания отказался.

В ноябре 2019 года Лилиану признали виновной, ребенка отобрали. Сама она получила условный срок. Андрюша живет у опекуна – дальней родственницы. Алименты на него взыскивают с матери – это 11240 рублей. А все ее доходы – 10000 рублей, которые она получает по уходу за Степаном. Обжалование иска назначено на март, пока долги по алиментам растут. И Колосовой грозит уже второе уголовное дело.

Она очень боится, что отнимут старшего. Зачастили врачи, объявился отец сыновей, который никогда ими не интересовался. Но и сейчас ему нужен только Андрюша.

Помимо денег, у женщины серьезные проблемы с жильем. Ее дом без удобств разваливается, в очередь на жилье власти города поставили через суд, но уже подали на обжалование. О том, восстановят ли ей родительские права, станет известно в марте.

Однако юристы склонны трезво оценивать ситуацию. И она видится им неоднозначной. Так, кировский адвокат Ярослав Михайлов считает, что в этой истории недоговаривают. Если завели уголовное дело, основания были. И если педагог обнаружил на теле мальчика синяки, поборы здесь ни при чем, сообщает "КП".