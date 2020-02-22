"Витязь" проиграл "Северстали" в серии буллитов, но пробил в плей-офф Кубка Гагарина

Двумя матчами завершился игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге. В Череповце "Северсталь" и "Витязь" сыграли вничью 1:1, но буллиты лучше исполнили хозяева. "Сочи" в дополнительное время забросил единственную шайбу в ворота нижегородского "Торпедо" 1:0.

"Северсталь" повела в счете на четвертой минуте, когда Владислав Кадола реализовал численное преимущество. Во втором периоде Александр Семин восстановил равновесие – 1:1. Этот счет продержался до конца игрового времени. Серия буллитов осталась за "Северсталью" – 2:1. Однако "Витязь", набравший 63 очка, гарантировал выход в плей-офф Кубка Гагарина. Клуб из Подольска занимает седьмое место на Западе. У "Северстали" стало 56 очков. Она занимает десятое место и потеряла шансы на продолжение борьбы за Кубок Гагарина.

В Западной конференции осталась одна вакансия, за которую спорят "Сочи" и "Торпедо". Соперники играли в субботу на побережье Черного моря и завершилась победой сочинцев 1:0. Единственную шайбу в дополнительной пятиминутке забросил Сергей Шмелев. У "Торпедо" 62 очка и восьмое место. "Сочи" отстает на три очка и занимает девятое место.