Итальянская полиция ничего не нашла у российских биатлонистов

Стали известны первые результаты обыска, произведенного итальянскими карабинерами в гостинице, где проживают российские биатлонисты Александр Логинов и Евгенний Гараничев. Полицейские не нашли никаких следов применения допинга.

Представители посольства России в Италии прокомментировали первичные результаты обыска. "Никаких улик не обнаружено. Но были изъяты телефон и переносной компьютер биатлониста Логинова и телефон его личного тренера Касперовича для дальнейшей проверки в рамках предварительного расследования", — цитирует заявление посольства России ТАСС.

Как заявили в прокуратуре Больцано, поводом для проведения обыска стал сигнал о возможном наличии в номерах россиян улик, документации и информационных материалов, свидетельствующих об использовании российским атлетами допинга. В Италии применение допинга преследуется в уголовном порядке.