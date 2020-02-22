"Барселона" разгромила "Эйбар". Месси забил четыре мяча

Чемпион Испании "Барселона" одержала крупную победу над "Эйбаром" в 25 туре испанской Ла Лиги. Встреча, проходившая на стадионе "Камп Ноу", завершилась со счетом 5:0.

Четыре мяча в ворота "Эйбара" отправил Лионель Месси. Это пятый покер аргентинца в матчах за "Барсу". Мессии установил клубный рекорд. Кроме того, Лионель покорил отметку в тысячу очков по системе гол плюс пас. На счету Месси теперь 1001 очко: 695 голов и 306 передач.

Пятый мяч в ворота "Эйбара" отправил бразилец Артур, которому ассистировал новичок "сине-гранатовых" Мартин Бретуэйт, перешедший из "Леганеса" несколько дней назад. "Барселона" набрала 55 очков, обогнала "Реал" и стала лидером чемпионата Испании.