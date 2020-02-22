Криштиану Роналду отличился в своем тысячном матче

Чемпион Италии "Ювентус" одержал победу в матче 25 тура Серии А. Туринцы выиграли в Ферраре у местного СПАЛа со счетом 2:1.

Эта встреча стала тысячной в карьере Криштиану Роналду. Юбиляр очень хотел отличиться, и на 40 минуте это ему удалось. Португалец использовал прострел Хуана Куадрадо. Роналду решил не ограничиваться одним голом, но прекрасно играл вратарь хозяев Этрит Бериша.

Но то, что не получилось у Криштиану, смог сделал Аарон Рэмзи. Валлиец вышел один на один с Беришей после передачи Пауло Дибалы и удвоил преимущество "Юве". Хозяева сумели отыграть один гол. Пенальти реализовал Андреа Петанья. Но в оставшееся время скорее гости могли развить успех. Криштиану Роналду не использовал несколько выгодных моментов.

Матч завершился с результатом 2:1 в пользу "Ювентуса", который с 60 очками лидирует в чемпионате Италии. СПАЛ с 15 очками занимает последнее 20 место в Серии А.