В Багдаде прогремели семь взрывов за день. Есть раненые

В Багдаде в субботу, 22 февраля, прогремели сразу семь взрывов. В результате ранения получили по меньшей мере 17 человек. Ответственность за теракты пока никто на себя не взял.

По информации местных СМИ, взрывные устройства были заложены в разных районах города и сработали с небольшой разницей во времени, пишет ТАСС.

Несмотря на то, что власти Ирака еще в декабре 2017 года объявили о поражении террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в стране, боевики время от времени еще устраивают теракты, направленные против сотрудников правоохранительных органов, армии и мирных граждан.

Разрозненные банды террористов активизировались в конце прошлого года, когда в Ираке начались массовые антиправительственные протесты и беспорядки. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией и безработицей.