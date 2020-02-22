Александр Овечкин забросил семисотую шайбу в НХЛ

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поразил ворота "Нью-Джерси Дэвилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Этот гол стал для российского хоккеиста семисотым в заокеанской карьере.

На 45 минуте встречи Овечкин поразил ворота "дьяволов после передачи Евгения Кузнецова. Александр, не забивавший на протяжении пяти встреч, в предыдущей встрече с "Монреаль Канадиенс" прервал свою безголевую серию. Теперь капитан "Вашингтона" забросил свою семисотую шайба. 34-летний российский нападающий стал восьмым хоккеистом, сумевшим покорить отметку в 700 голов.

Больше всех шайба в истории лиги забросил Уэйн Гретцки -894. Далее расположились — Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708). Все они, в отличие от Овечкина, уже не выступают, поэтому Александр имеет шанс подняться выше в списке самых метких игроков НХЛ.