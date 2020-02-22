Жертвами ДТП в Калмыкии стали пять человек

В Черноземельском районе Калмыкии жертвами ДТП стали пять человек, еще двое получили травмы. В числе пострадавших – трехлетняя девочка из Дагестана.

Авария произошла на 25 километре трассы Комсомольский – Артезиан. "Лада Приора", управляемая жителем Калмыкии, столкнулась с ВАЗ-2110, за рулем которого сидел житель Дагестана. "Лада" совершала обгон и вылетела на встречную полосу, передает ТАСС. Ее водитель и пассажир скончались на месте. Также погибли трое пассажиров ВАЗ-2110.

Водитель ВАЗ-2110 и его трехлетняя дочь госпитализированы в Черноземельскую районную больницу. Состояние ребенка удовлетворительное. У отца перелом бедра.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

19 февраля в Калмыкии также произошло серьезное ДТП. Тогда в аварии в селе Троицкое погибли 6 человек.