Российские регбисты добились победы нал португальцами в матче чемпионата Европы

Сборная России по регби одержала первую победу в чемпионате Европы 2020. В Калининграде наша команда победила команду Португалии 19:18.

Андрей Остриков занес попытку, а Рамиль Гайсин реализовал четыре штрафных. Российская сборная с преимуществом в одно очко обыграла команду Португалии. При этом сборная России по-прежнему занимает последнее место в группе.

Лидирует в турнире сборная Грузии, выигравшая все три матча. На втором месте португальцы, далее идут бельгийцы испанцы. Сборные России и Румынии набрали одинаковое количество очков, но румыны стоят выше из-за лучшей разницы очков. Команда, занявшая последнее место, буде играть переходные матчи с победителем второго дивизиона за право играть в высшем.