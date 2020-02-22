Юбилейный гол Овечкина не спас "Вашингтон" от проигрыша "Нью-Джерси"

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался тремя встречами."Питтсбург Пингвинз" на своей площадке уступил "Баффало Сэйбрз" с результатом 2:5, "Вашингтон Кэпиталз" в гостях проиграл "Нью-Джерси Дэвилз" 2:3. "Филпфдельфия Флайерз" дома обыграла "Виннипег Джетс" 4:2.

Юбилейная семисотая шайба Александра Овечкина, заброшенная после передачи Евгения Кузнецова, не спасла "Кэпиталз" от проигрыша. У "Дэвилл" успешно сыграл Никита Гусев, организовавший два гола в ворота Ильи Самсонова. Российский вратарь "КАпиталз" Илья Самсонов отразил 26 бросков.

Евгений Малкин забросил обе шайбы в составе "Питтсбурга". Но это не помогло "пингвинам". Они проиграли дома "Баффало" 2:5. Защитник "Филадельфии" Иван Проворов отдал результативную передачу в игре с "Виннипегом".