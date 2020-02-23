Стрельба на северо-западе Москвы: три человека пострадали

На северо-западе Москвы во время конфликта со стрельбой из травматического пистолета пострадали три человека. Двое мужчин нанесли побои третьему, после чего н выстрелил в них из травматического пистолета. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МВД Москвы.

Как уточняется, сообщение об инциденте по адресу 2-й Тушинский проезд, дом №8 поступило на пульт в 22:54. По предварительным данным, между тремя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин нанесли побои третьему, а он в ответ выстрели в их сторону из травматического пистолета.

По информации правоохранителей, стрелявший ранил одного человека в голову, а другого – в ногу.

Раненым врачи оказали помощь на месте, стрелявшего с тяжелыми травмами пришлось доставить в больницу.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, остановившие конфликт. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося, сообщает ТАСС.