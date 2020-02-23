"Монако" без Головина сыграл вничью с "Дижоном"

Состоялся матч 26 тура Лиги 1 между "Дижоном" и "Монако". Встреча завершилась вничью 1:1 Полузащитник монегасков Александр Головин пропускал встречу из-за дисквалификации.

Без Головина "Монако" не смог обыграть одного из аутсайдеров Лиги. Более того, монегаскам пришлось отыгрываться. На 56 минуте Мама Бальде вывел дижонцев вперед. Спас гостей от проигрыша защитник Гильермо Марипан.

"Монако" набрал 39 очков и по-прежнему занимает пятое место в чемпионате Франции. У "Дижона" 27 очков и семнадцатая позиция.