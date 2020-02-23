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Фильм "Лёд 2" 1 час назад

23 февраля 202000:24

Это наш подарок: Хлынина и Петров опубликовали клип, не вошедший в фильм "Лёд 2"

Юлия Хлынина и Александр Петров опубликовали бонусный музыкальный ролик, не вошедший в финальную версию фильма "Лёд 2".

В ярком клипе под песню "Кружит" (автор MONATIK) героиня Хлыниной – Маргарита – пытается соблазнить хоккеиста Сашу Горина. Юлия Хлынина сама исполнила композицию и призналась в Instagram, что это ее первый клип и что она задумалась о сольной карьере.

"Время кружить, гореть в софитах и сводить с ума", — написала Юлия, представляя подписчикам "эксклюзивные кадры, подготовленные в качестве бонуса к фильму".

"У вас есть праздничные выходные дни, чтобы сходить на "Лёд2"!!! Сделайте это!", — призвала своих поклонников Юлия Хлынина.

"Это по любви!" – написала она, особо поблагодарив Александра Петрова и создателя фильма – Жору Крыжовникова. "Юля – браво!" – отозвался на песню Александр Петров в своем Instagram.

Фильм "Лёд 2" вышел в широкий прокат 14 февраля и сразу завоевал сердца россиян. Об этом свидетельствуют и цифры: сборы ленты в российском прокате, по данным ЕАИС, приближаются к миллиарду рублей.

Фильм был снят при участии телеканала "Россия 1". В создании сиквела вновь приняли участие Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Федор Бондарчук, Дмитрий Рудовский, Антон Златопольский и Вячеслав Муругов. Сценаристом картины стал Андрей Золотарев.

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