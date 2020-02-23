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Коронавирус 30 минут назад

23 февраля 202001:25

Коронавирус в Италии: два человека скончались, около 70 - заражены

Коронавирус в Италии: два человека скончались, около 70 - заражены

На севере Италии уже два человека стали жертвами коронавируса COVID-19. Зараженных — около 70 человек. Всех, кто мог контактировать с ними, изолировали.

Первые инфицированные есть в Милане и Турине. В нескольких городах областей Ломбардия и Венето объявлен карантин. На неделю закрыты школы и университеты, детские сады, магазины и бары. Многие компании переходят на удаленный вариант работы — людей просят по возможности не выходить из дома.

В этих регионах Италии проживают порядка 50 тысяч человек, сообщает телеканал "Россия 24".

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