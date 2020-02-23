Японка с Diamond Princess обнаружила, что заражена, лишь доехав до родного города

Стало известно, что 23 пассажира круизного лайнера Diamond Princess покинули борт, не сдав анализов. Это признали в японском минздраве и объяснили, что произошла ошибка.

В числе этих пассажиров могла быть и пожилая японка, у которой коронавирус COVID-2019 обнаружили уже в родном городе, передает телеканал "Россия 24". Причем домой женщина добиралась общественным транспортом. Сколько человек она могла заразить по пути, посчитать трудно.