"Реал" проиграл "Леванте" и лишился лидерства

Мадридский "Реал" в матче 25 тура уступил в Валенсии местному "Леванте" 0:1. Это поражение стоило команде Зинедина Зидана лидерства в Ла Лиге.

"Реал" не знал поражений на протяжении четырех месяцев. Пока не приехал в гости к "Леванте". Судьбу матча, прошедшего при некотором преимуществе мадридцев, решил единственный гол полузащитника хозяев Хосе Луиса Моралеса. Получив мяч из глубины поля, Моралес выщел один на один с Тибо Куртуа и поразил ворота.

"Реал" проиграл 0:1 и не смог вернуться на первое место. У "королевского клуба" 63 очка, а у выскочившей в лидеры "Барселоны – 55. "Леванте" с 32 очками занимает десятое место.