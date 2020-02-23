Украина выбрала музыкальный коллектив для участия в Eurovision-2020

На международном музыкальном конкурсе Eurovision-2020 Украину будет представлять группа Go-A.

Музыкальный коллектив победил в финале национального отбора, который "Первый канал" Украины показал в пятницу, 22 февраля. Полное видео трансляции доступно на YouTube.

За право представлять Украину на "Евровидении" с Go-A соперничали певцы Khayat и David Axelrod, певицы KRUTЬ и Jerry Hail, а также группа Tvorchi, сообщает РИА Новости.

В этом году конкурс Eurovision пройдет в период с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право на проведение конкурса после победы их представителя Дункана Лоуренса в 2019 году.