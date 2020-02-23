В комитете Госдумы по обороне назвали истинные цели "ядерных учений" США

В комитете Госдумы по обороне назвали истинные цели учений США по отражению российского ядерного удара. Первый заместитель председателя комитета Александр Шерин заявил, что, во-первых, Пентагон хочет приучить население к такому невероятному сценарию, как ядерный удар РФ, а во-вторых, пытается запугать европейцев и оправдать нахождение в Европе американских военных баз.

Военная доктрина России предполагает, что ядерный удар может быть применен, если в опасности оказалась целостность государства, напомнил Шерин. Ядерный удар по Европе – утопия, отметил он, так как радиоактивное заражение в таком случае коснется и нашей страны. У РФ с ЕС нет таких конфликтов, в результате которых может быть нанесен ядерный удар, приводит слова парламентария РИА Новости.

Американцы никогда не подвергались значительным военным ударам, и потому размышляют на подобные темы, считает Шерин.

Ранее сообщалось, что Пентагон проводит учения, сценарий которых строится вокруг применения Россией ядерного оружия против некоего объекта на территории стран НАТО. Была сымитирована реакция США – ответный ядерный удар. В учениях принимали участие конгрессмены, которые должны были получить представление о том, как общаться во время "ядерного кризиса".