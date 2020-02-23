Единоборства. Зубайра Тухугов одержал досрочную победу над американцем Агиларом

На проходящем в новозеландском Окленде турнире UFC Fight Night 168 российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов одержал победу над американцем Кевином Агиларом. Соперники выступают в полулегком весе.

Бой продлился три с половиной минуты и завершился в первом раунде техническим нокаутом. 29-летний Тухугов одержал свою девятнадцатую победу в единоборствах, в том числе четвертую в формате UFC, сообщает Чемпионат.com.

В программе турнира 12 боев, в том числе еще один поединок с участием российского бойца. Магомеду Мустафаеву предстоит встретиться с новозеландцем Брэдом Ридделем.