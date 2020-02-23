Россияне с лайнера Diamond Princess прибыли в Казань, им предстоит карантин

Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess, прибыли в Казань. Им предстоит пройти карантин в инфекционной больнице. Эта больница – одна из самых лучших, передает ТАСС. В ней есть все необходимое, чтобы обеспечить полный осмотр и наблюдение пациентов.

Все восемь россиян будут размещены в отдельном боксе больницы. Четверо из них – уроженцы Татарстана. Среди прибывших с лайнера – один ребенок.

У трех человек выявлен коронавирус COVID-2019. Заболевание у всех троих протекает в легкой форме.