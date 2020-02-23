23 февраля 202004:51

Скончался создатель человечка LEGO

Global Look Press

Йенс Нигард Кнудсен – дизайнер датской компании Lego Group и создатель знаменитого человечка LEGO умер на 79 году жизни. Он страдал боковым амиотрофическим склерозом.

Кнудсен разрабатывал дизайн Lego на протяжении более чем 30 лет, передает РИА Новости. Желтый LEGO-человечек с подвижными руками и ногами был запатентован им в 1978 году. Его бывшие коллеги утверждают, что Кнудсен обладал фантастическим воображением, и мозговой штурм с его участием превращался в мозговой ураган, потому что у него всегда было много идей.

Кнудсен также разработал ранние наборы LEGOLAND. Ему принадлежит идея добавить в наборы "Больница", "Полиция" и "Пожарная часть" вертолетные площадки. Он же был первым создателем конструкторов серии "Космос".

Боковой амиотрофический склероз – неизлечимое заболевание, приводящее к параличу и атрофии мышц. В марте 2018 года от этой болезни скончался знаменитый астрофизик Стивен Хокинг.

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