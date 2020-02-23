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Коронавирус 18 минут назад

23 февраля 202005:28

В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 2442, более 22,8 тысячи человек выздоровели

Global Look Press

В материковом Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 достигло 75 936, 2442 человека скончались, 22 888 человек выписались из больниц после успешного лечения. Такие данные предоставил государственный комитет по здравоохранению КНР.

Как уточняется, информация получена от 31 провинции Китая. В настоящее время болеют 51 606 человек, при этом в тяжелом состоянии находятся 10 968 человек.

В течение последних суток по всей стране было зафиксировано 648 новых случаев заражения, 97 человек скончались, 2230 человек выписались из больниц, сообщает РИА Новости.

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