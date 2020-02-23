Новые данные по коронавирусу: 2400 человек скончались, почти 79 тысяч человек заражены

В Китае число заразившихся коронавирусом COVID-19 приближается к 77 тысячам, скончались почти 2,5 тысячи человек.

Растет число заболевших и в Южной Корее. За сутки подтвердили более 100 новых случаев. Ухудшилась ситуация в Европе. Франция заявила, что расширит ресурсы лабораторий по обработке анализов. Власти Италии усиливают профилактические меры: собираются установить пропускные пункты и, возможно, даже привлекут военных. За ситуацией следят все 10 стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Они заявляют, что готовы помочь Китаю в борьбе с коронавирусом.

За прошедшие сутки в мире зарегистрировано более 900 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели свыше 2000 человек. Лидерами по тревожным новостям остаются Китай и Республика Корея. Кроме того, резкий рост числа заразившихся COVID-19 зафиксирован в Италии и Иране. Всего же число заразившихся в мире составляет почти 79 тысяч человек. Боле 2400 случае стали смертельными, сообщает телеканал "Россия 24".