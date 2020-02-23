Родственники Олеси Красиловой приедут в Москву, чтобы найти денег на оплату адвоката

Мать и сестра задержанной в Испании россиянки Олеси Красиловой намерены приехать в Москву, чтобы найти средства на оплату работы испанского адвоката. Связаться с Олесей им до сих пор не удалось.

14 февраля испанская полиция задержала россиянку по запросу США при вылете из аэропорта Тенерифе, напоминает телеканал "Россия 24".

Ни Мадрид, ни американский минюст официальных комментариев пока не дают. Олеся Красилова находится под стражей. Ее обвиняют в том, что, работая в американском посольстве, она якобы передавала третьим лицам биометрические данные. В случае экстрадиции в США ей может грозить пожизненное заключение.