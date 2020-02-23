Сандерс победил на кокусах в Неваде и раскритиковал Трампа за "жадность и ложь"

В американском штате Невада состоялись собрания активистов демократической партии – кокусы. Уверенную победу над остальными возможными кандидатами в президенты одержал сенатор Берни Сандерс, который набрал более 40 процентов голосов, сообщает телеканал "Россия 24".

На втором месте с отрывом почти в 20 процентов оказался бывший вице-президент Джо Байден. На третьем — бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич.

Дональд Трамп уже поздравил Сандерса с победой. Сенатор – вероятный соперник Трампа на предстоящих в ноябре выборах. Президент отметил, что другие кандидаты выглядели слабо. А Сандерс обрушился на действующего главу Белого дома с критикой.

"Мы собираемся победить по всей стране! Американский народ устал от президента, который все время лжет, — заявил он. — Они устали от коррумпированной администрации. Они устали от президента, который подрывает американскую демократию и думает, что он выше закона! И который, похоже, никогда не читал Конституцию. Американский народ устал от правительства, основанного на жадности, коррупции и лжи".