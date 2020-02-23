Участники беспорядков в Новых Санжарах обратились к Зеленскому

Участники беспорядков, вспыхнувших в украинских Новых Санжарах, обратились к Владимиру Зеленскому. Они записали видеоролик, где опровергли обвинения, выдвигаемые против них.

Молодые люди, которых Зеленский окрестил "вирусологами в спортивных костюмах", объяснили, что они – жители Полтавской области, а не приезжие участники, дестабилизировавшие ситуацию вокруг эвакуированных из Китая украинцев.

Зеленский ранее заявлял, что панику среди населения провоцировали "известные миру вирусологи в спортивных костюмах", напоминает РИА Новости. Президент Украины пообещал, что организаторы и заказчики этой "дикости" понесут ответственность.

Инцидент в Новых Санжарах произошел 21 февраля. В санаторий, который там расположен, привезли на карантин эвакуированных из Китая граждан Украины. Жители, напуганные слухами о заражении коронавирусом COVID-2019, устроили массовые беспорядки, атаковали силовиков, сопровождавших автобус с эвакуированными.