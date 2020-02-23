"Тампа-Бэй" пропустила семь шайб от "Аризоны"

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжился двумя встречами. "Аризона Койотс" со счетом 7:3 обыграла на своей площадке "Тампа-Бэйл Лайтнинг".

"Молнии" провели один из худших матчей в сезоне. Сыграв на равных с "койотами" в первом и втором периодах 1:2 и 2:2, "Лайтнинг" в третьем периоде пропустили три безответных шайбы. Лучший бомбардир "Тампы" Никита Кучеров отдал голевую передачу, его товарищ по команде Михаил Сергачев получил две минуты штрафа. Вратарь "молний" Андрей Василевский пропустил семь шайб, парировав при этом 34 броска.

"Нэшвилл Предаторз" и "Коламбус Блю Джекетс" не выявили победителя ни в основное время, ни в дополнительное – ничья 3:3. У гостей одна из шайб была заброшена после передачи Владислава Гаврикова. Буллиты лучше исполнили хоккеисты "Нэшвилла" 3:2.