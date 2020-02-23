Минниханов и Попова побывали в больнице, где размещены россияне с Diamond Princess

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и глава Роспотребнадзора Анна Попова посетили больницу, в которой размещены эвакуированные с лайнера Diamond Princess россияне, а также обменялись сведениями о состоянии граждан. Об этом СМИ сообщила пресс-секретарь руководителя Татарстана Лилия Галимова.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об эвакуации россиян с круизного лайнера Diamond Princess, на котором была зарегистрирована вспышка нового коронавируса COVID-19. Восемь человек вернулись в Россию бортом МЧС, остальные отказались. Все вернувшиеся и специалисты, вывозившие их, помещены в отдельные боксы инфекционной больницы на двухнедельный карантин.

Среди эвакуированных – четверо взрослых жителей Татарстана и один ребенок. Все чувствуют себя хорошо, сообщает РИА Новости.