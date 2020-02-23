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Конфликт в Сирии 19 минут назад

23 февраля 202007:56

В Алеппо российских военных поздравили с Днем защитника Отечества

Фото: УПСИ МО РФ

В сирийском Алеппо российских военных поздравили с Днем защитника Отечества. Мероприятие прошло в районе Банизайд, сильно пострадавшем от действий террористов.

Вице-мэр Алеппо Алеппо Абду Салам Ашшехаби поблагодарил российских военных от лица сирийцев. Он отметил, что нельзя недооценить их помощь в борьбе с терроризмом и добавил, что "русским друзьям" благодарны жители города, провинции и всей страны. Он пожелал нашим военным мира и благополучного возвращения домой.

Особо был отмечен вклад россиян в освобождении Алеппо от боевиков, передает ТАСС. Ашшехаби назвал совместную победу в районе Алеппо "великой".

Простые жители города также выразили свою благодарность и присоединились к поздравлениям с праздником.

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