Для истребителя Су-57 создали опытный образец гиперзвуковой ракеты

Для российского истребителя пятого поколения Су-57 разработана малогабаритная внутрифюзеляжная гиперзвуковая ракета. О создании опытного образца боеприпаса СМИ рассказали источники в оборонно-промышленном комплексе.

Как отмечается, предприятия оборонно-промышленного комплекса России создали опытный образец малогабаритной гиперзвуковой ракеты класса "воздух-поверхность" для внутрифюзеляжного размещения на истребителе Су-57.

Другой источник подтвердил создание опытного образца, уточнив, что пока ракету не испытывали вместе с самолетом-носителем. Характеристики новейшего боеприпаса пока не раскрыли, сообщает ТАСС.